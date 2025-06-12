Адский стресс: Елена Летучая раскрыла правду о съёмках Ревизорро

Елена Летучая, известная телеведущая, сделала откровенное заявление о тяжелейших условиях работы над проектами "Ревизорро" и "Новый Ревизорро".
В Telegram-канале она описала процесс как источник "адского стресса". По словам Летучей, команда испытывает колоссальное напряжение на всех этапах.
Разработка темы каждого выпуска — это огромный стресс. Не менее сложны и сами съёмки, которые часто идут не по плану, несмотря на тщательную подготовку.
"Сказать, что мы провели полгода в состоянии адского стресса — ничего не сказать", — подчеркнула Летучая, комментируя работу над "Новым Ревизорро".
Основная проблема, по её мнению, — постоянная неуверенность в результате. Даже при максимальной подготовке нет гарантии, что удастся собрать достаточно качественного материала для полноценного выпуска.
Еле́на Алекса́ндровна Летучая-Анашенкова (род. 5 декабря 1978, Ярославль, РСФСР, СССР) — российский тележурналист, телеведущая и телепродюсер.
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