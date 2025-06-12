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Адский стресс: Елена Летучая раскрыла правду о съёмках Ревизорро

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Елена Летучая, известная телеведущая, сделала откровенное заявление о тяжелейших условиях работы над проектами "Ревизорро" и "Новый Ревизорро".

Елена Летучая
Фото: VK Видео by канал "Эмпатия Манучи", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Елена Летучая

В Telegram-канале она описала процесс как источник "адского стресса". По словам Летучей, команда испытывает колоссальное напряжение на всех этапах.

Разработка темы каждого выпуска — это огромный стресс. Не менее сложны и сами съёмки, которые часто идут не по плану, несмотря на тщательную подготовку.

"Сказать, что мы провели полгода в состоянии адского стресса — ничего не сказать", — подчеркнула Летучая, комментируя работу над "Новым Ревизорро".

Основная проблема, по её мнению, — постоянная неуверенность в результате. Даже при максимальной подготовке нет гарантии, что удастся собрать достаточно качественного материала для полноценного выпуска.

Уточнения

Еле́на Алекса́ндровна Летучая-Анашенкова (род. 5 декабря 1978, Ярославль, РСФСР, СССР) — российский тележурналист, телеведущая и телепродюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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