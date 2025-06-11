Платят здоровьем за аплодисменты: Дима Билан раскрыл правду о жизни звёзд

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Российский певец Дима Билан рассказал о жертвах, на которые идут артисты ради своей профессии.

Фото: wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дима Билан

Билан поделился историей о выступлениях с травмами, так как считает это "опасными" моментами.

"Сломанные ноги и выступления со сломанной ногой в трёх местах, например, чтобы концерт не сорвался — это легендарный поступок, насколько я понимаю ретроспективно", — цитирует его Telegram-канал "Звездач".

Исполнитель также отметил, что артисты часто сталкиваются с отсутствием личной жизни и необходимостью постоянно фильтровать информацию и окружение. "Это и моменты со здоровьем, которые кладешь на плаху этой профессии", — резюмировал Билан.

В недавнем интервью Надежде Стрелец артист признался, что несколько лет назад ему диагностировали предраковое состояние, из-за чего ему пришлось приостановить концертную деятельность.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа.



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