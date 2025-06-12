Токсичное наследие знаменитости: как скандалы лишили Брэда Питта двух детей

61-летний Брэд Питт окончательно потерял контакт с двумя из шести детей после развода с Анджелиной Джоли.
По данным Mirror, актёр признал невозможность примирения с 21-летним Паксом и 23-летним Мэддоксом.
Отношения с Паксом стали токсичными после его поста 2022 года, где он назвал отца "засранцем мирового класса". Инсайдеры раскрыли: Питта больше "не волнует" жизнь сына, а их разрыв считает необратимым.
С Мэддоксом связь прервалась ещё в 2016-м после скандального инцидента на борту частного самолёта, где Брэда обвинили в рукоприкладстве.
При этом Питт поддерживает отношения с дочерьми — 20-летней Захарой, 19-летней Шайло и 16-летними близнецами Нокс и Вивьен. Известно, что все дочери актёра отказались от фамилии известного отца.
Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.
Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie, произносится /dʒoʊˈliː/; при рождении — Анджели́на Джоли́ Войт, англ. Voight; род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель.
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