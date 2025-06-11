Джарахов признался в срыве после 15 месяцев трезвости: бокальчик превратился в полугодичный запой

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Певец и блогер Эльдар Джарахов признался в срыве после длительного периода трезвости на YouTube-шоу "Есть вопросики" с Идой Галич.

Фото: VK Видео by канал "Ида Галич", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эльдар Джарахов

Джарахов рассказал, что почти полтора года, с мая 2023 года, он воздерживался от употребления алкоголя. Однако, в 2024 году он сорвался – причиной стал его успешный симфонический концерт.

"Летом того года исполнилась моя давняя мечта — суперкринжовая и суперкрутая — я сделал симфонический концерт со всеми своими кринжовыми песнями. После этого я выпил, подумав: "[Только] сейчас, и больше не буду!" Это было большой ошибкой, потому что потом я снова выпил и ещё раз…" - честно отметил он.

После этого единичного случая, как признался Джарахов, он употреблял алкоголь почти полгода. Сильный запой даже привёл к кратковременному расставанию с его девушкой, певицей Моной, после бурной вечеринки в декабре 2024 года.

Джарахов признался, что борьба с зависимостью даётся ему непросто, так как буквально каждый день он думает об алкоголе. Он на собственном опыте осознал, что для зависимого человека "бокальчик" может стать спусковым крючком к возвращению к пагубной привычке.

Уточнения

Эльда́р Казанфа́рович Джара́хов (род. 12 июля 1994, Сторожевские Хутора, Усманский район, Липецкая область, Россия) — артист, музыкант, автор подкаста «Подкаст №1».



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