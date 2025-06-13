Джиган заявил, что запретит Artik & Asti петь его трек Худи

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Джиган выругался по поводу того, что его трек "Худи" пользуется популярностью в исполнении Artik & Asti.

Фото: ВК-аккаунт рэпера Джигана by неизвестен is licensed under public doman Рэпер Джиган

Джиган признался, что противоречиво относится к своему треку "Худи", который он исполнил совместно с дуэтом Artik & Asti и певцом Niletto.

Гнев супруга Оксаны Самойловой вызван тем, что "выхлопа" от этой популярной песни он не получил почти никакого. Он отметил, что ни разу ему не позвонили и не пригласили спеть где-либо эту песню. При этом подобные предложения без конца поступают коллективу Artik & Asti.

Рэпер нецензурно выругался по этому поводу и заявил, что запретит дуэту исполнять его песню.

Ранее сообщалось, что Джиган выпустил совместную песню со старшей дочкой Ариелой.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вейнштеїн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.



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