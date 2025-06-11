Слишком страшно: ведущая Дачного ответа пожаловалась на робких мужчин

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Виктория Панина, популярная телеведущая, известная по программам "Квартирный вопрос" и "Дачный ответ", призналась, что сейчас одинока и находится в поисках достойного партнёра.

Фото: instagram by личный аккаунт Виктории Паниной в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виктория Панина

Панина высказала мнение, что современные мужчины стали слишком робкими, опасаясь знакомиться с привлекательными женщинами.

"Мне кажется, что мужчины стали очень робкими. Подойти к красивой девушке им в какой-то момент стало очень страшно", — отметила она в интервью "Леди.Mail".

Телеведущая обратилась к потенциальным партнёрам с призывом не бояться знакомиться, заверив, что сильные и независимые женщины, такие как она, очень ждут внимания.

Панина подчеркнула, что после развода самостоятельно обеспечивает себя и ребёнка, а также заботится о родителях-пенсионерах, покрывая их расходы, в том числе и на содержание загородного дома, что, по её словам, является довольно затратным.

Уточнения

«Квартирный вопрос» — телепередача о ремонте, выходящая на телеканале НТВ со 2 мая 2001 года.



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