Майли Сайрус рассказала, что её интимной жизни мешает прах в её спальне

Певица Майли Сайрус рассказала, как её возлюбленные реагируют на то, что она хранит в своей спальне прах.
Майли Сайрус призналась, что в её спальне находится прах её домашнего питомца, любимой свиньи по кличке Баба Сью.
Звезда поведала, что это негативно отражается на её интимной жизни, так как мужчин смущает присутствие в её спальне праха.
"Прах свиньи стоит в спальне, но, когда мои новые партнёры узнают об этом, просят убрать его, поэтому ради секса мне зачастую приходится переносить его в гостиную. Бедная свинья", — поделилась своей необычной историей звезда.
Алёна Водонаева в этой ситуации встала на сторону мужчин.
"Бедные партнеры, я бы сказала", — прокомментировал ситуацию звезда "Дома-2".
Ма́йли Рэй Са́йрус (англ. Miley Ray Cyrus, урождённая Де́стини Хо́уп Са́йрус (англ. Destiny Hope Cyrus); род. 23 ноября 1992, Франклин, Теннесси, США) — американская певица, автор песен и актриса.
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