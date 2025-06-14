Майли Сайрус рассказала, что её интимной жизни мешает прах в её спальне

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Певица Майли Сайрус рассказала, как её возлюбленные реагируют на то, что она хранит в своей спальне прах.

Фото: ВК-аккаунт Майли Сайрус by неизвестен is licensed under public doman Певица Майли Сайрус

Майли Сайрус призналась, что в её спальне находится прах её домашнего питомца, любимой свиньи по кличке Баба Сью.

Звезда поведала, что это негативно отражается на её интимной жизни, так как мужчин смущает присутствие в её спальне праха.

"Прах свиньи стоит в спальне, но, когда мои новые партнёры узнают об этом, просят убрать его, поэтому ради секса мне зачастую приходится переносить его в гостиную. Бедная свинья", — поделилась своей необычной историей звезда.

Алёна Водонаева в этой ситуации встала на сторону мужчин.

"Бедные партнеры, я бы сказала", — прокомментировал ситуацию звезда "Дома-2".

Уточнения

Ма́йли Рэй Са́йрус (англ. Miley Ray Cyrus, урождённая Де́стини Хо́уп Са́йрус (англ. Destiny Hope Cyrus); род. 23 ноября 1992, Франклин, Теннесси, США) — американская певица, автор песен и актриса.



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