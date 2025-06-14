Кудрявцева удивилась, как родители выдерживают школьный марафон с домашними заданиями

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева поприветствовала инициативу Госдумы ввести нормативы по объёму домашнего задания.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Confused_young_woman.jpg by Flickr user CollegeDegrees360 молодая женщина

Лера Кудрявцева одобрительно отнеслась к идее регламентировать объёмы домашних заданий, которые получают школьники.

На эту тему было проведено расширенное совместное заседание комитетов Госдумы под руководством министра просвещения Сергея Кравцова.

Телеведущей показалось здравой мысль снизить нагрузку на детей.

"Вопрос, который годами обсуждают и родители, и учителя, получил официальный ответ. Родители, вы как сейчас, выдерживаете этот марафон школы?" — написала Лера в своём Telegram-канале.

Сама Лера Кудрявцева рассказывала, как дома учит с шестилетней дочкой Машей английский язык. Когда девочка неправильно произнесла счёт на иностранном языке, звезда ТВ грозила наследнице увольнением.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.