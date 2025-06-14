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Блогер Николай Василенко показал взрослого сына Марка

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Шоу-бизнес

Блогер Николай Василенко похвастался взрослым сыном-красавцем.

Блогер Николай Василенко с сыном
Фото: Инстаграм Николая Василенко by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Николай Василенко с сыном

Блогер Николай Василенко, которого называют ванильным рафом, опубликовал в социальных сетях фото с рыжеволосым сыном. Звезда Интернета встретился с сыном в неком пафосном заведении Москвы.

Наследник Василенко очень трогательно относится к отцу, которого расцеловал в блестящую лысину.

"Тепло, светло. Марк уже вырос — я люблю тебя, сын", — написал под снимком бизнесмен.

Ранее Василенко озадачил публику признанием, что у него были отношения с Жанной Фриске на заре карьеры певицы.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса. Лауреат фестиваля «Песня года».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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