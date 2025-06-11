Сбежавшая из РФ Хаматова сыграет в бостонском спектакле украинского режиссёра

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Чулпан Хаматова начинает новый эмигрантский этап карьеры, войдя в состав спектакля "Наш класс" в Бостоне.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чулпан Хаматова

Постановку возглавил Игорь Голяк — украинско-еврейский режиссёр, выпускник Щукинского училища, организовавший в 2022 году акцию "Артисты за Украину".

Как сообщает Telegram-канал "Хуже и не скажешь", Хаматова исполнит роль еврейки в драме, основанной на реальных событиях 1941 года. Спектакль рассказывает о десяти одноклассниках (пять евреев и пять поляков), чья дружба разрушается пробудившейся ненавистью.

"Хочу говорить о том, что происходит с людьми, когда их одолевают ненависть и война", — прокомментировала актриса, назвав работу с Голяком важной.

Постановка станет первым совместным проектом Хаматовой с режиссёром, чья позиция по Украине ранее вызывала дискуссии в театральной среде.

Уточнения

Чулпа́н Наи́левна Хама́това (тат. Чулпан Наил кызы Хаматова; род. 1 октября 1975, Казань, Татарская АССР, СССР) — российская актриса театра и кино, общественный деятель.



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