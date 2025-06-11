Верните моего мужа: Юлию Ковальчук вывели из себя поклонницы Чумакова

Певица Юлия Ковальчук эмоционально отреагировала на атакующих Алексея Чумакова фанаток.
Певица Юлия Ковальчук не оценила ажиотаж поклонниц, которые окружили её супруга на премьере фильма "Больше чем футбол". Экс-участница группы "Блестящие" с неодобрением отнеслась к навязчивым девушкам.
Сначала Юлия терпеливо ждала пока муж ответит на вопросы журналистов, но вышла из терпения, когда вниманием Чумакова завладели уже поклонницы певца. Он делал с девушками памятные снимки.
"Верните моего мужа! — сказала Ковальчук, когда увидела, что желающих сделать памятное фото с её мужем становится только больше.
Алексей Чумаков ранее угодил в публичный скандал. Высказывания певца в интервью показались публике неуважительными по отношению к Ковальчук. Сама Юлия поддержала мужа, не найдя в его словах ничего обидного и предосудительного.
Ситуацию с Ковальчук и фанатками Чумакова подметил светский корреспондент URA.RU.
Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.
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