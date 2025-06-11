Верните моего мужа: Юлию Ковальчук вывели из себя поклонницы Чумакова

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Юлия Ковальчук эмоционально отреагировала на атакующих Алексея Чумакова фанаток.

Фото: ВК-аккаунт Юлии Ковальчук by неизвестен is licensed under public doman Певец Алексей Чумаков и певица Юлия Ковальчук

Певица Юлия Ковальчук не оценила ажиотаж поклонниц, которые окружили её супруга на премьере фильма "Больше чем футбол". Экс-участница группы "Блестящие" с неодобрением отнеслась к навязчивым девушкам.

Сначала Юлия терпеливо ждала пока муж ответит на вопросы журналистов, но вышла из терпения, когда вниманием Чумакова завладели уже поклонницы певца. Он делал с девушками памятные снимки.

"Верните моего мужа! — сказала Ковальчук, когда увидела, что желающих сделать памятное фото с её мужем становится только больше.

Алексей Чумаков ранее угодил в публичный скандал. Высказывания певца в интервью показались публике неуважительными по отношению к Ковальчук. Сама Юлия поддержала мужа, не найдя в его словах ничего обидного и предосудительного.

Ситуацию с Ковальчук и фанатками Чумакова подметил светский корреспондент URA.RU.

Уточнения

Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.



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