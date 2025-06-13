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Сергей Соседов разоблачает: вот почему премия ТЭФИ не заслуживает внимания зрителей

1:38
Шоу-бизнес

Сергей Соседов высказал своё мнение о премии ТЭФИ, которая недавно прошла в Москве и на которой присутствовали Андрей Малахов, Роман Костомаров, Дмитрий Губерниев и другие знаменитые личности.

Сергей Соседов
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сергей Соседов

Не касаясь участников, Соседов высказался в целом о самой премии. Он считает, что в ней нет никакого смысла, поскольку она отдаётся людям, исходя из личных предпочтений и симпатий.

"Ни в коем случае нельзя серьёзно относиться к премии ТЭФИ. Она имеет очень узкое, клановое, кулуарное значение. Здесь ежегодно собирается телевизионная тусовка и обсуждает, как старухи у подъезда, кому в этот раз дать конфету, а кому не дать. "Этого любим, он наш, ему дадим, а тот, ну он ещё так себе, не дожал, короче, пусть подождёт. А тот — нет, вообще не заслужил, не то про нас говорил", — высказался Сергей.

Он выразил уверенность в том, что обычным зрителям, которые не связаны лично с шоу-бизнесом, не может быть интересно наблюдать за этой церемонией. Кроме того, Сергей подчеркнул, что в жизни существуют гораздо более серьёзные вопросы, требующие большего внимания.

"Так что ТЭФИ — это профессиональная погремушка для телевизионщиков. Я бы вообще не писал о ней. Простым телезрителям совершенно не интересно обсуждать, кому там что дали, а кого обошли. "Им бы наши заботы!" — сказала по этому поводу моя соседка", — добавил критик.

Об этом сообщает портал "Страсти".

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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