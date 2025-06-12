Мы должны говорить открыто: Джулия Фокс назвала способ спасти молодёжь от комплексов

Американская актриса и модель Джулия Фокс поддержала тенденцию среди знаменитостей открыто говорить о пластических операциях.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уколы красоты

По мнению актрисы, многие знаменитости создают нереалистичные образы, которые оказывают негативное воздействие на самооценку других. Она подчеркнула, что молодые девушки, находящиеся под впечатлением, могут сомневаться в собственной красоте.

Несмотря на критику, Фокс отметила, что восхищается теми звёздами, которые честны о своих вмешательствах во внешность.

"Мне это нравится. Я думаю, мы должны быть честными", — подчеркнула она.

Однако, актриса считает, что параллельно с честностью важно воспитывать у девушек чувство ценности их естественной красоты.

Уточнения

Джулия Фокс (англ. Julia Fox; род. 2 февраля 1990, Милан) — американская актриса и модель итальянского происхождения.



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