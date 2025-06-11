Анастасия Уколова публично высказалась после развода: любовь – это поступки, а не слова

Анастасия Уколова, актриса сериала "СашаТаня", открыто рассказала о переживаниях после развода с мужем Юрием Горовым.
В недавнем посте Уколова поделилась размышлениями о любви и отношениях. Актриса подчеркнула, что не все пары способны преодолевать трудности вместе, и иногда лучше отпустить, чем пытаться сохранить то, что уже не подлежит восстановлению.
По мнению Уколовой, настоящая любовь выражается не только в словах, но и в поступках. Она особо выделила важность доверия и откровенного диалога в отношениях.
"Доверительный разговор для меня всегда самое важное. Если он складывается и вам удаётся друг друга услышать, значит, вам по пути", — пояснила она.
Брак, длившийся почти три года, закончился официальным расторжением в Мосгорсуде в июне 2025 года. У пары есть общий сын Егор, родившийся в сентябре 2022 года.
Хотя актриса и не афишировала расставание, в феврале этого года она призналась, что обратилась за помощью к психологу, преодолевая сложности после разрыва.
Анастаси́я Влади́мировна Уко́лова (род. 22 мая 1994, Пятигорск, Ставропольский край) — российская актриса театра и кино.
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