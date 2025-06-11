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Анастасия Уколова публично высказалась после развода: любовь – это поступки, а не слова

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анастасия Уколова, актриса сериала "СашаТаня", открыто рассказала о переживаниях после развода с мужем Юрием Горовым.

Анастасия Уколова
Фото: instagram by личный аккаунт Анастасии уколотой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Уколова

В недавнем посте Уколова поделилась размышлениями о любви и отношениях. Актриса подчеркнула, что не все пары способны преодолевать трудности вместе, и иногда лучше отпустить, чем пытаться сохранить то, что уже не подлежит восстановлению.

По мнению Уколовой, настоящая любовь выражается не только в словах, но и в поступках. Она особо выделила важность доверия и откровенного диалога в отношениях.

"Доверительный разговор для меня всегда самое важное. Если он складывается и вам удаётся друг друга услышать, значит, вам по пути", — пояснила она.

Брак, длившийся почти три года, закончился официальным расторжением в Мосгорсуде в июне 2025 года. У пары есть общий сын Егор, родившийся в сентябре 2022 года.

Хотя актриса и не афишировала расставание, в феврале этого года она призналась, что обратилась за помощью к психологу, преодолевая сложности после разрыва.

Уточнения

Анастаси́я Влади́мировна Уко́лова (род. 22 мая 1994, Пятигорск, Ставропольский край) — российская актриса театра и кино. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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