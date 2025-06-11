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Певица Саша Зверева призналась, что хочет вернуться в Россию из США

0:59
Шоу-бизнес

Проживающая в США экс-солистка "Демо" Саша Зверева объяснила, почему задумалась о возвращении в Россию.

Певица Саша Зверева
Фото: ВК-аккаунт Саши Зверевой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Саша Зверева

Певица Саша Зверева, которая уже 10 лет проживает в США, рассказала, что ей всё чаще приходит идея вернуться на Родину.

Она пожаловалась на то, что жизнь в Калифорнии становится ей не по карману. Ежемесячно, по словам артистки, ей приходится тратить на жизнь около 2,5 млн рублей в переводе на русские деньги.

"Как раз об этом сейчас и думаю, приезжая в современную Россию, то, что с ней произошло, какой расцвет, какой бум, есть большой шанс, что я бы вернулась", — поделилась своими мыслями бывшая солистка группы "Демо" в программе "Утро.ТНТ".

Она сравнила свою жизнь в Америке с жизнью черепахи, которая тащит на своих плечах бетонную плиту. По признании певицы, только в России она чувствует, что начинает жить.

Уточнения

Александра Валерьевна Зверева (род. 1 марта 1981, Потсдам, ГДР), более известная как Саша Зверева — российская певица и диджей, в прошлом солистка группы «Демо».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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