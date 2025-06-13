Дмитрий Маликов открыл тёмную сторону своей жизни: как звезда справляется с неврозами?

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов — один из самых доброжелательных представителей шоу-бизнеса. Он известен своим спокойствием, оптимизмом и жизнерадостностью, однако, как выяснилось, даже его душевное равновесие иногда сильно колеблется.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Маликов

Маликов признался, что он чувствителен к малейшему негативу, поэтому ему приходится прикладывать значительные усилия, чтобы не падать духом, когда он узнаёт плохие новости.

"Я тоже, как и многие люди, подвержен неврозам. Стараюсь с этим как-то справляться. Чем ты становишься старше, тем справляться становится сложнее. Вокруг происходят разные события, и далеко не все приятные", — приводит слова певца Teleprogramma.pro.

Маликов поделился, к каким способам он прибегает, чтобы вернуть себе самообладание. Оказалось, что это простые, но действенные методы.

"До психолога я ещё не дошёл, но тем не менее считаю, что в жизни должны присутствовать медитация, молитва, отвлечение на то, что даёт тебе в том числе радость, — это семья, хобби, спорт, новые впечатления, путешествия. Не стоит полностью отдавать всё своё время только профессии. Мне кажется, такой рецепт", — рассказал артист.

Уточнения

Дми́трий Ю́рьевич Ма́ликов (род. 29 января 1970, Москва) — советский и российский эстрадный певец, композитор, пианист, дирижёр, продюсер, актёр театра и кино, телеведущий.



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