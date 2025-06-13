Водонаева выбрала своего фаворита на мужском международном конкурсе красоты

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева объяснила, кто больше всех ей приглянулся на мужском конкурсе красоты.
Алёна Водонаева не прошла мимо мужского конкурса красоты "Mister Global". Звезда телестройки опубликовала короткие презентации участников конкурса в социальных сетях.
Мужчины со всего мира предстали на сцене в национальных костюмах стран, которые они представляют.
Алёна назвала своих фаворитов, которые ей особенно приглянулись.
"Девочки, кого берём? Мне конечно англичанин нравится, но я думаю забирать надо чела из Вьетнама. Причём в костюме. Это обязательное условие", — написала знаменитость в своём Telegram-канале.
Участник из Вьетнама потряс публику своим огромным костюмом в золотых тонах.
Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.
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