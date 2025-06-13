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Водонаева выбрала своего фаворита на мужском международном конкурсе красоты

0:52
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева объяснила, кто больше всех ей приглянулся на мужском конкурсе красоты.

Мужской конкурс красоты
Фото: Телеграм-канал Алёны Водонаевой by неизвестен is licensed under public doman
Мужской конкурс красоты

Алёна Водонаева не прошла мимо мужского конкурса красоты "Mister Global". Звезда телестройки опубликовала короткие презентации участников конкурса в социальных сетях.

Мужчины со всего мира предстали на сцене в национальных костюмах стран, которые они представляют.

Алёна назвала своих фаворитов, которые ей особенно приглянулись.

"Девочки, кого берём? Мне конечно англичанин нравится, но я думаю забирать надо чела из Вьетнама. Причём в костюме. Это обязательное условие", — написала знаменитость в своём Telegram-канале.

Участник из Вьетнама потряс публику своим огромным костюмом в золотых тонах.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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