Делёжка имущества: Погребняк пристыдила Люсю Чеботину за нападки на бывшего

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк не одобрила поступок Люси Чеботиной, которая со сцены обратилась к своему бывшему с претензиями.

Фото: ВК-аккаунт Люси Чеботиной by неизвестен is licensed under public doman Певица Люся Чеботина

Мария Погребняк прокомментировала ситуацию с требованием Люси Чеботиной к своему бывшему парню вернуть ей права на песни. Певица высказала свои требования со сцены во время вручения ей награды.

"Мне стало невероятно грустно из-за того, во что люди порой превращают то, что когда-то было светлым", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Она напомнила Чеботиной, что когда-то её с мужчиной связывали общие мечты, творчество и вдохновение. Блогер посоветовала певице хранить в сердце хорошие воспоминания и не перечёркивать прошлое.

"Делёжка имущества как орудие обиды? Это же какая-то глубочайшая несправедливость", — выразила своё мнение Погребняк.

Мария уверена, что всегда можно сесть и договориться. Она призвала людей расставаться по-человечески.

Уточнения

Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.



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