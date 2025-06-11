Три часа на спасение: Станиславу Дужникову провели экстренную операцию против ожирения

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Экстренная операция Станислава Дужникова длилась три часа — такие данные публикует Mash со ссылкой на медицинские источники.

Фото: commons.wikimedia.org by Онлайн-кинотеатр START Издательство Clever, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Станислав Дужников

52-летнему актёру провели бариатрическую операцию по уменьшению желудка для борьбы с критическим состоянием здоровья.

По данным канала, у звезды "Ворониных" диагностировали морбидное ожирение III степени (ИМТ >40) и сахарный диабет II типа. Хирургическое вмешательство стало крайней мерой после многолетних проблем с весом.

Сам Дужников, известный также по сериалам "ДМБ" и "Ивановы-Ивановы", информацию не комментирует. В 2021 году его супруга уже опровергала слухи о госпитализации актёра с COVID-пневмонией.

Уточнения

Станисла́в Миха́йлович Ду́жников (род. 17 мая 1973, Саранск, Мордовская АССР, РСФСР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа; заслуженный артист РФ (2018), заслуженный артист Республики Мордовия (2014).



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