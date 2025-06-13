Свадьба с неизвестным принцем: Анастасия Волочкова предчувствует сногсшибательные перемены в своей жизни

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова раскрыла, что скоро в её жизни произойдёт важное событие: она выйдет замуж. Правда, избранника у балерины пока нет, но она уверена, что в ближайшем будущем он появится в её жизни. Анастасия чувствует это интуитивно.

Фото: flickr.com by cogdogblog, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Розы

"Отбоя от ухажёров у меня действительно нет, но мне нужен настоящий мужчина. Мне не нужен какой-то там на горизонте. Мне нужен раз и навсегда. Моя интуиция подсказывает, что наша встреча произойдёт очень скоро: этот мужчина уже находится на пути ко мне", — рассказала Волочкова в беседе с mk.ru.

Она добавила, что её вторая свадьба по роскоши не будет уступать первой. Также Волочкова сообщила, что, в отличие от своей дочери Ариадны, на свою свадьбу она пустит прессу.

"На моей свадьбе вы точно будете все. Моя дочь, например, не хотела повышенного внимания, а я буду делиться своей радостью", — пообещала Анастасия.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).



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