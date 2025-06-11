Свобода выбора для Мии: как Павел Табаков воспитывает дочь, не навязывая актёрство

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Павел Табаков раскрыл трогательные детали о взрослении дочери Мии, рождённой в отношениях с актрисой Софьей Синицыной.

Фото: VK Видео by канал "Белая студия", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Павел Табаков

Несмотря на завершение романа, бывшие партнёры сохранили тёплые отношения ради воспитания 4-летней девочки.

29-летний сын Олега Табакова признался, что наследница уже проявляет интерес к актёрству, однако ни он, ни Синицына не навязывают дочери путь в профессию: "Если захочет — сама пойдёт". Девочка уже бывала на съёмочных площадках, но пока стесняется.

Табаков подчеркнул: главное — дать Мие свободу выбора.

"Ей предстоит учиться, если решит стать актрисой", — отметил он.

Бабушка Марина Зудина души не чает во внучке, а сам Павел активно участвует в жизни ребёнка.

Уточнения

Па́вел Оле́гович Табако́в (род. 1 августа 1995, Москва, Россия) — российский актёр театра и кино.



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