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Илон Маск пожалел о своих нападках на Дональда Трампа

Шоу-бизнес

Миллиардер Илон Маск признал, что повёл себя неправильно, нападая на Дональда Трампа.

Илон Маск
Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Илон Маск

Илон Маск выразил сожаления о том, что позволил себе публично критиковать президента США Дональда Трампа.

В соцсети X глава компании SpaceX старается заслужить прощение американского лидера, с которым его связывали дружеские отношения.

"Я сожалею о некоторых своих сообщениях, сделанных на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", — написал Илон в соцсети.

Конфликт был связан с недовольством Маска с решениями Трампа по финансовой политики США. Американский лидер упрекнул миллиардера в том, что он ведёт себя неразумно.

Маск в свою очередь выдвинул против Трампа серьёзное обвинение, связанное с давним скандалом.

Ксения Собчак обратила внимание на самобичевание Маска.

"Но особенно мне нравится второе сообщение: "Это возмутительно, сколько усилий, направленных на подрыв моей репутации, было предпринято, особенно мной" — очень жизненно, знаете ли", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ранее Ксения Собчак высказалась о конфликте Илона Маска с Дональдом Трампом.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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