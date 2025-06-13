Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову

Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу, которая получилась не менее шикарной, чем первая. Это было важное событие для артистов: они хотели отпраздновать 20-летие своей любви.
Наталья рассказала в беседе с Telegram-каналом "Звездач", что гости дарили им в основном красивые вещи. Деньги тоже были подарены, но не в таком огромном количестве, чтобы свадьба окупилась, однако Подольская не переживает по этому поводу. К тому же в последнее время она стала очень любить красивую посуду и искренне радовалась таким подаркам.
"С возрастом я стала так это любить! Красивые тарелки, чашки, деньги дарили, сертификаты. Мы люди скромные, я очень стесняюсь делать вишлист, потому что я считаю, что людям нельзя навязывать суммы какие-то, мне неловко это делать. Свадьба не окупилась. Женятся же люди в юном возрасте, а мы уже зрелая пара. Мы устраивали это не ради денежных подарков", — поделилась певица.
Ната́лья Ю́рьевна Подо́льская (род 20 мая 1982, Могилёв) — белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение-2005».
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