Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваши пятки в плачевном состоянии? Вот как избавиться от трещин всего за 3 шага
Упражнения на ползание: путь к лучшей физической форме
Одна ошибка после встречи с медузой — и боль усиливается в разы
Закон 1903 года всё ещё действует: французский запрет, о котором не предупреждают туристов
Любовница, которую не стыдно подать при гостях: слоёный салат для настоящих гурманов
Он исчез 3000 лет назад — и теперь вернётся, чтобы восстановить баланс природы
Ремонт за 526 миллиардов: на что россияне тратят деньги — неожиданные детали
Вишня цветёт и зеленеет, а плодов нет? Причина — под носом, но её не замечают
Тайная муза Мити Фомина: кто вдохновил певца на здоровый образ жизни и ошеломительное похудение?

Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову

1:05
Шоу-бизнес

Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу, которая получилась не менее шикарной, чем первая. Это было важное событие для артистов: они хотели отпраздновать 20-летие своей любви.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владимир Пресняков и Наталья Подольская

Наталья рассказала в беседе с Telegram-каналом "Звездач", что гости дарили им в основном красивые вещи. Деньги тоже были подарены, но не в таком огромном количестве, чтобы свадьба окупилась, однако Подольская не переживает по этому поводу. К тому же в последнее время она стала очень любить красивую посуду и искренне радовалась таким подаркам.

"С возрастом я стала так это любить! Красивые тарелки, чашки, деньги дарили, сертификаты. Мы люди скромные, я очень стесняюсь делать вишлист, потому что я считаю, что людям нельзя навязывать суммы какие-то, мне неловко это делать. Свадьба не окупилась. Женятся же люди в юном возрасте, а мы уже зрелая пара. Мы устраивали это не ради денежных подарков", — поделилась певица.

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Подо́льская (род 20 мая 1982, Могилёв) — белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение-2005».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Туризм
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз Аудио 
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Наука и техника
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли Аудио 
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Красота и стиль
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Популярное
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь

Мастер педикюра может узнать о вас больше, чем вы думаете — по ногтям, мозолям и форме стоп. Читайте, что именно выдают ваши ноги.

Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Коррозия больше не страшна: прорыв в технологии покрытий
В этих регионах бензин дешевле воды: водители не считают литры, а заливают до щелчка
В этих регионах бензин дешевле воды: водители не считают литры, а заливают до щелчка
Последние материалы
Закон 1903 года всё ещё действует: французский запрет, о котором не предупреждают туристов
Любовница, которую не стыдно подать при гостях: слоёный салат для настоящих гурманов
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Он исчез 3000 лет назад — и теперь вернётся, чтобы восстановить баланс природы
Ремонт за 526 миллиардов: на что россияне тратят деньги — неожиданные детали
Вишня цветёт и зеленеет, а плодов нет? Причина — под носом, но её не замечают
Тайная муза Мити Фомина: кто вдохновил певца на здоровый образ жизни и ошеломительное похудение?
Потеешь, несмотря на антиперспирант? Проблема не в средстве, а во времени
История Японии в одном месте: место силы между Токио и Осакой, о котором молчат гиды
Секреты тех, кто покупает выгодно: на что не стоит обращать внимание на вторичке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.