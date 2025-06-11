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Не работали ни дня: Гогунский рассказал, как много он сделал для женщин

0:59
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский объяснил, почему имеет право видеть рядом с собой женщину в хорошем настроении.

Актёр Виталий Гогунский
Фото: ВК-аккаунт Виталия Гогунского by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Виталий Гогунский

Виталий Гогунский ответил на нападки после своих скандальных заявлений на интервью.

Артист рассказал, что много делает для того, чтобы женщины рядом с ним пребывали в приподнятом настроении. Он упрекнул интернет-пользователей в том, что они не повышают уровень своего образования. Виталий уверен, что ценные сведения можно почерпнуть из книги "Домострой".

"Все женщины, которые жили со мной не работали ни дня. Я им всё дал и отдал", — пояснил Гогунский в подкасте "Краснова знает".

Актёр признался, что мечтает видеть рядом с собой позитивно настроенную женщину, так как начинает переживать, если видит, что женщина чем-то недовольна.

Ранее Виктория Дайнеко порекомендовала Виталию Гогунскому изолироваться от общества.

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. Известен по роли Эдуарда Кузьмина (или просто Кузи) в телевизионных сериалах «Универ» (2008—2011).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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