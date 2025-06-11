Не работали ни дня: Гогунский рассказал, как много он сделал для женщин

Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский объяснил, почему имеет право видеть рядом с собой женщину в хорошем настроении.
Виталий Гогунский ответил на нападки после своих скандальных заявлений на интервью.
Артист рассказал, что много делает для того, чтобы женщины рядом с ним пребывали в приподнятом настроении. Он упрекнул интернет-пользователей в том, что они не повышают уровень своего образования. Виталий уверен, что ценные сведения можно почерпнуть из книги "Домострой".
"Все женщины, которые жили со мной не работали ни дня. Я им всё дал и отдал", — пояснил Гогунский в подкасте "Краснова знает".
Актёр признался, что мечтает видеть рядом с собой позитивно настроенную женщину, так как начинает переживать, если видит, что женщина чем-то недовольна.
Ранее Виктория Дайнеко порекомендовала Виталию Гогунскому изолироваться от общества.
Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. Известен по роли Эдуарда Кузьмина (или просто Кузи) в телевизионных сериалах «Универ» (2008—2011).
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