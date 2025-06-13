Тайная муза Мити Фомина: кто вдохновил певца на здоровый образ жизни и ошеломительное похудение?

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Митя Фомин удивил поклонников переменами во внешности: он похудел примерно на 13 килограммов, стал выглядеть моложе, и по нему видно, что он светится от счастья. На одном из светских мероприятий он побеседовал с mk.ru и раскрыл, с чем связаны такие метаморфозы.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Митя Фомин

Как выразился сам Фомин, у него случились "шуры-муры". Певец закрутил роман со своей соседкой, благодаря которой увлёкся здоровым питанием.

"Это моя соседка Яночка. Она кормит меня прекрасными завтраками, но только тогда, когда я соблаговолю. На самом деле мы многое делаем вместе. Яночка нарывает красивый стол: свежие ягоды, свежевыжатые соки, свежесвареный шиповник. Всё по канонам хорошего гостеприимства, мы приглашаем и принимаем друзей", — рассказал Фомин.

На вопрос о том, свободная ли женщина Яна, певец ответил, что она была замужем несколько раз и сейчас свободна, однако ни Фомин, ни она пока не задумываются о браке, потому что им и так хорошо. Тем не менее исполнитель признался, что мечтает о детях, причём он не против их усыновить.

Уточнения

Дми́трий Анато́льевич (Ми́тя) Фоми́н (род. 17 января 1974, Новосибирск, СССР) — российский певец, театральный актёр и телеведущий.



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