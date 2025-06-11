Бело-розовый шифр любви: Петросян заинтриговал всех посланием для Брухуновой

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79-летний Евгений Петросян продолжает удивлять 36-летнюю супругу Татьяну Брухунову романтическими жестами.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евгений Петросян

На сей раз юморист вручил ей пышный букет бело-розовых пионов с загадочной запиской, опубликованной женой в соцсетях.

"Это чтобы ты успела заснять совсем все стадии пионов. Люблю! Женя П.", — гласило послание.

Фраза, ставшая головоломкой для подписчиков, скорее всего содержит личный код пары. Вероятно, артист учел страсть Брухуновой к созданию контента: подарил не просто цветы, а "фотообъект" для соцсетей.

Петросян тонко обыграл два увлечения супруги: возможность запечатлеть все этапы цветения и насладиться красотой пионов без камеры.

При этом не так давно юморист порадовал супругу подарком в виде нашумевшей игрушки Лабубу, о чём Брухунова также поспешила сообщить поклонникам.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий.



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