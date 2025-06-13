Платон Фриске получит больше, чем деньги: что ждёт наследника знаменитой певицы

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Платон Шепелев, сын умершей от рака Жанны Фриске, стал наследником не только шикарной квартиры в Москве в районе Красной Пресни, но и секретных дневников певицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жанна Фриске

Отец Жанны Владимир Фриске рассказал в беседе с kp.ru, что сейчас квартира площадью 100 квадратных метров стоимостью около 65 миллионов рублей пустует в ожидании своего будущего хозяина, однако это не значит, что она стоит заброшенная. Родственники поддерживают в ней порядок.

"Мы просто бережём эту квартиру для него. Не сдаём, не продаём, она ждёт Платона. Там всё как при Жанне. Все вещи, посуда. Жена с дочкой ходят туда два раза в месяц — убираются, пыль протирают, цветы поливают. Мы хотим, чтобы Платон пришёл и почувствовал, как жила его мама, увидел её вещи, почитал её записи", — заявил Владимир Фриске.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.



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