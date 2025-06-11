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Королевская чистка: стало известно, что ждёт Гарри и Меган после восшествия Уильяма на трон

1:01
Шоу-бизнес » Зарубежный

Принц Уильям готовит радикальную чистку королевской семьи сразу после восшествия на престол.

принц Уильям
Фото: Wikipedia by Foreign and Commonwealth Office, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
принц Уильям

По данным RadarOnline со ссылкой на дворцового инсайдера, будущий монарх навсегда вычеркнет Гарри и Меган из жизни династии: лишит титулов, исключит из коронации и прервёт все контакты.

"Уильям больше не доверяет брату после клеветы на Кейт в мемуарах. Он не видит смысла в примирении", — цитирует издание друга наследника.

Решение станет "одним из первых шагов" нового правления.

Параллельно Уильям завершит разгром принца Эндрю, начатый Карлом III. Скандально известный брат короля будет окончательно отстранён от всех обязанностей и финансирования — его связь с Эпштейном сочтут неприемлемой для обновлённой монархии.

Источник утверждает, что это будет полный разрыв. По его словам, Уильям рассматривает грядущую коронацию как точку невозврата для "компрометирующих" родственников.

Уточнения

Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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