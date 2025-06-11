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Николай Цискаридзе раскрыл секрет перевоплощения: зачем легенде балета понадобился псевдоним

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сенсационное заявление сделал Николай Цискаридзе: легендарный танцовщик возьмёт псевдоним Максим Николаев для дебюта в МХТ им. Чехова.

Николай Цискаридзе
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Николай Цискаридзе

Как сообщается на официальной странице театра во "ВКонтакте", причина радикального шага — желание отделить новую ипостась от балетного образа.

"Николай Цискаридзе — человек в трико, всегда главный герой. А я внутри — совершенно другой", — признался артист.

Он подчеркнул, что медийное имя уже "занято" не связанным с ним персонажем.

Цискаридзе настаивает: на драматической сцене он — начинающий актёр. Он уверен, что псевдоним поможет зрителю взглянуть на него без балетных ассоциаций.

Уточнения

Никола́й Макси́мович Цискари́дзе (груз. ნიკოლოზ მაქსიმეს ძე ცისკარიძე); род. 31 декабря 1973, Тбилиси) — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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