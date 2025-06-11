Канье Уэст однажды подарил Ким Кардашьян акции таких крупных компаний, как Apple, Netflix, Amazon, Disney и Adidas — и эта финансовая дальновидность продолжает приносить пользу её состоянию.
Хотя их отношения остались в прошлом, инвестиции, сделанные Уэстом в пользу бывшей жены, существенно увеличивают её финансовый портфель. По данным Forbes, чистый капитал Кардашьян сейчас составляет около 1,7 миллиарда долларов.
В 2017 году Ким призналась, что одним из её рождественских подарков от Канье стали акции на сотни тысяч долларов. Если бы инвестор вложил по 1000 долларов в каждую из этих компаний, то сегодня сумма выросла бы многократно:
Стоит отметить, что за последние пять лет акции Netflix выросли почти в три раза, а Apple — более чем в два. Несмотря на это, акции Disney за этот же период упали почти на 10%.
Таким образом, стратегические инвестиции Канье Уэста в акции крупнейших мировых компаний продолжат влиять на финансовое благополучие Ким Кардашьян.
Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.