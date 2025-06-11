Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретные улицы, где недвижимость становится золотом — и не фигурально
Один список, который худеет за вас: холодильник перестаёт быть врагом
Свобода выбора для Мии: как Павел Табаков воспитывает дочь, не навязывая актёрство
Почти вымер, а теперь множится: где снежный барс неожиданно пошёл в рост
Газпромбанк стал лауреатом премии Золотой Меркурий за развитие банковского сопровождения контрактов для субъектов МСП
Рубль обречён? Эксперты предсказали обвал и объяснили, кто в этом заинтересован
Пляжный рай без переплат: что делает Ангистрион уникальным для путешественников?
Думали, что они помощники? Вот когда божьи коровки превращаются в вредителей
Ленивая, но вкусная: вот как из ничего сделать сытный ужин

Необычный подарок: финансовая дальновидность Канье Уэста продолжает приносить деньги Ким Кардашьян

1:46
Шоу-бизнес

Канье Уэст однажды подарил Ким Кардашьян акции таких крупных компаний, как Apple, Netflix, Amazon, Disney и Adidas — и эта финансовая дальновидность продолжает приносить пользу её состоянию.

Канье Уэст
Фото: commons.wikimedia.org by Brandon Winters, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Канье Уэст

Хотя их отношения остались в прошлом, инвестиции, сделанные Уэстом в пользу бывшей жены, существенно увеличивают её финансовый портфель. По данным Forbes, чистый капитал Кардашьян сейчас составляет около 1,7 миллиарда долларов.

В 2017 году Ким призналась, что одним из её рождественских подарков от Канье стали акции на сотни тысяч долларов. Если бы инвестор вложил по 1000 долларов в каждую из этих компаний, то сегодня сумма выросла бы многократно:

  • Disney — рост примерно на 7,8%, до 1077 долларов
  • Netflix — впечатляющий рост на 558%, до 6583 долларов
  • Apple — рост на 388%, до 4885 долларов
  • Amazon — рост на 256%, до 3559 долларов
  • Adidas — рост на 27,8%, до 1278 долларов

Стоит отметить, что за последние пять лет акции Netflix выросли почти в три раза, а Apple — более чем в два. Несмотря на это, акции Disney за этот же период упали почти на 10%.

Таким образом, стратегические инвестиции Канье Уэста в акции крупнейших мировых компаний продолжат влиять на финансовое благополучие Ким Кардашьян.

Уточнения

Йе (англ  Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Без прогулок и приседаний: лучшие упражнения для похудения, если вам больше 50 лет
Новости спорта
Без прогулок и приседаний: лучшие упражнения для похудения, если вам больше 50 лет Аудио 
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере Аудио 
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь
Домашние животные
Не игрушка и не корм – именно с него начинается счастливая кошачья жизнь Аудио 
Популярное
Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли

Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.

Копали дорогу — наткнулись на потустороннее: мёртвый город поднялся из-под земли
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Одна дома и на грани: сколько часов кошка выдерживает без человека
Мотор работает впроголодь — а виновата деталь, которую вы точно игнорируете
Тысячи лет спорили, а теперь ИИ поставил точку — правда о происхождении Библии Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин Китай в Лондоне не ведёт переговоры с США, а ставит им условия Любовь Степушова
Почти новые и уже на продаже: зачем сбрасывают китайские авто с минимальным пробегом
Забудьте про натяжные потолки: этот вариант уютнее, дешевле и тише
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну: кто станет главной жертвой?
Последние материалы
Почти вымер, а теперь множится: где снежный барс неожиданно пошёл в рост
Газпромбанк стал лауреатом премии Золотой Меркурий за развитие банковского сопровождения контрактов для субъектов МСП
Рубль обречён? Эксперты предсказали обвал и объяснили, кто в этом заинтересован
Пляжный рай без переплат: что делает Ангистрион уникальным для путешественников?
Ленивая, но вкусная: вот как из ничего сделать сытный ужин
Думали, что они помощники? Вот когда божьи коровки превращаются в вредителей
Кузова из нержавейки не прижились, хотя могли спасти ваш автомобиль от ржавчины
Одежда может стать ловушкой для клещей — но есть способ защититься
Грибы против деревьев: как тропики защищают своё разнообразие
Звонок от школьного психолога может стоить родителям всех сбережений: новая схема мошенников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.