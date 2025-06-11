Необычный подарок: финансовая дальновидность Канье Уэста продолжает приносить деньги Ким Кардашьян

1:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Канье Уэст однажды подарил Ким Кардашьян акции таких крупных компаний, как Apple, Netflix, Amazon, Disney и Adidas — и эта финансовая дальновидность продолжает приносить пользу её состоянию.

Фото: commons.wikimedia.org by Brandon Winters, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Канье Уэст

Хотя их отношения остались в прошлом, инвестиции, сделанные Уэстом в пользу бывшей жены, существенно увеличивают её финансовый портфель. По данным Forbes, чистый капитал Кардашьян сейчас составляет около 1,7 миллиарда долларов.

В 2017 году Ким призналась, что одним из её рождественских подарков от Канье стали акции на сотни тысяч долларов. Если бы инвестор вложил по 1000 долларов в каждую из этих компаний, то сегодня сумма выросла бы многократно:

Disney — рост примерно на 7,8%, до 1077 долларов

Netflix — впечатляющий рост на 558%, до 6583 долларов

Apple — рост на 388%, до 4885 долларов

Amazon — рост на 256%, до 3559 долларов

Adidas — рост на 27,8%, до 1278 долларов

Стоит отметить, что за последние пять лет акции Netflix выросли почти в три раза, а Apple — более чем в два. Несмотря на это, акции Disney за этот же период упали почти на 10%.

Таким образом, стратегические инвестиции Канье Уэста в акции крупнейших мировых компаний продолжат влиять на финансовое благополучие Ким Кардашьян.

Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.



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