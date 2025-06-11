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Иосиф Пригожин поддержал обманутую певицу Сашу Савельеву

0:55
Шоу-бизнес

Продюсера Иосифа Пригожина заинтересовала история экс-солистки группы "Фабрика" Александры Савельевой, которая пожаловалась на обман со стороны известного артиста.

Певица Саша Савельева
Фото: ВК-аккаунт Александры Савельевой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Саша Савельева

Певица Александра Савельева записала обращение в социальных сетях, в котором заявила, что даёт некому известному человеку три дня на исправление его ошибок. Она пригрозила разгласить имя человека, который после совместной с ней работы перестал выходить на связь.

Певицу расстроило то, что все записи остались у партнёра. Ей жаль проделанной работы.

В стороне от интригующей истории не остался продюсер Иосиф Пригожин. Он поддержал певицу.

"А ты можешь написать имя того, с кем больше не связываться? Ты можешь написать даже в личку, если не хочешь в публику", — прокомментировал видеообращение Савельевой муж певицы Валерии.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен. Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики (2025). Лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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