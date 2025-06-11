Экс-солистка группы Фабрика обвинила известного артиста в обмане

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-участница группы "Фабрика" Александра Савельева пригрозила назвать имя человека, который некрасиво с ней поступил.

Фото: Инстаграм Александры Савельевой by неизвестен is licensed under public doman Певица Александра Савельева

Певица Александра Савельева, известная как бывшая участница группы "Фабрика" заявила, что рассекретит имя известного артиста, который обманул её. Она дала этому артисту три дня на размышления. После истечения данного срока она отметила, что перестанет держать в секрете имя недобросовестного партнёра.

Суть претензий артистки заключается в том, что с неким музыкантом была продела огромная совместная работа по записи треков. После этого артист перестал выходить на связь. Так как все записи находятся у некой звезды, то Савельева оказалась в безвыходном положении.

Бывшая фабрикантка решила придать дело огласке, чтобы титаническая работа, которую она провела, не пропала бесследно.

Савельева признала, что у её бывшего соратника могут быть причины не выходить на связь, однако выпускница "Фабрики звёзд" не собирается их учитывать в ущерб себе.

Уточнения

«Фа́брика звёзд» — российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей, выходившее на разных российских телеканалах с 2002 по 2024 годы (с перерывами): с 13 октября 2002 по 6 июля 2012 года — на «Первом канале».



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