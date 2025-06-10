Геронтолог сделал серьёзное предупреждение Льву Лещенко

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев предупредил певца Льва Лещенко об опасности.

Фото: ВК-аккаунт Льва Лещенко by неизвестен is licensed under public doman Певец Лев Лещенко

Лев Лещенко заявил, что творческие деятели должны как можно дольше работать на сцене. Это, по мнению народного артиста России, способствует долголетию.

Ранее сообщалось, что 91-летний Владимир Познер станет ведущим свадьбы Павла Деревянко.

Геронтолог Юрий Конев не согласен с утверждением 83-летнего музыканта.

"После 70 лет работать уже очень тяжело, но многие артисты просто не могут жить без сцены. Посмотрите на Льва Лещенко. Разве он способен выходить на сцену? Нет, конечно! Но он выходит", — цитирует слова эксперта "Абзац".

Конев уверен, что желание выступать на публике в преклонном возрасте может быть опасно для здоровья. Специалист признал, что многие знаменитости буквально умирают на сцене под аплодисменты зрителей.

Врач обратил внимание на то, что Лев Лещенко уже с трудом передвигается, однако не отказывается от сценической работы.

Уточнения

Лев Валериа́нович Ле́щенко (род. 1 февраля 1942, Москва, СССР) — советский и российский эстрадный певец (баритон), музыкальный педагог, автор песен, киноактёр и музыкальный продюсер, народный артист РСФСР (1983).



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