Лолита Милявская объяснила, почему не любит отдыхать в Дубае

Певица Лолита Милявская рассказала, почему ей не нравится проводить время в Дубае.
Лолита Милявская ответила на вопросы о своих предпочтениях в отдыхе. Звезда не в восторге от крупнейшего города в Объединённых Арабских Эмиратах.
Смущает артистку то, что в Дубае много женщин лёгкого поведения.
"Дубай не люблю вообще. Абу-Даби люблю, а в Дубае слишком людно и слишком много проституток", — объяснила певица.
Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский в интервью Ксении Собчак признавался, что пробивает всех понравившихся ему девушек через агентство эскорта. Он выясняет, практикуют ли девушки поездки в Дубай за деньги.
Дуба́й — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.
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