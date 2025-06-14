Лолита Милявская объяснила, почему не любит отдыхать в Дубае

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская рассказала, почему ей не нравится проводить время в Дубае.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дубай

Лолита Милявская ответила на вопросы о своих предпочтениях в отдыхе. Звезда не в восторге от крупнейшего города в Объединённых Арабских Эмиратах.

Смущает артистку то, что в Дубае много женщин лёгкого поведения.

"Дубай не люблю вообще. Абу-Даби люблю, а в Дубае слишком людно и слишком много проституток", — объяснила певица.

Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский в интервью Ксении Собчак признавался, что пробивает всех понравившихся ему девушек через агентство эскорта. Он выясняет, практикуют ли девушки поездки в Дубай за деньги.

Уточнения

Дуба́й — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.



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