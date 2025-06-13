Мир наизнанку: как слава лишила Диму Билана личного счастья и доверия к людям

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Несмотря на то что Дима Билан — один из самых популярных исполнителей в России, профессия артиста лишила его многого ценного в жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дима Билан

Из-за того что Билан нередко сталкивался с кознями и интригами в шоу-бизнесе, он частично потерял доверие к окружающим. Кроме того, у него уже давно нет личной жизни, и это певец тоже связывает со своей популярностью, которая не столько помогает, сколько мешает ему.

Также у Димы случались пугающие и экстремальные ситуации на концертах. Однажды ему пришлось выступать в таком состоянии, при котором необходим отдых и покой.

"Сломанные ноги и выступления со сломанной ногой в трёх местах, например, чтобы концерт не сорвался — это легендарный поступок, насколько я понимаю ретроспективно. Это очень опасная история была для меня", — подчеркнул Билан в беседе с Telegram-каналом "Звездач".

Он добавил, что в последнее время стал регулярно ходить на сеансы тайского массажа: это помогает Диме почувствовать гармонию и расслабление.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018), народный артист Кабардино-Балкарской Республики (2008), заслуженный артист Чеченской Республики (2007), заслуженный артист Республики Ингушетия (2007).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.