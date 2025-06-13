Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Платон Фриске получит больше, чем деньги: что ждёт наследника знаменитой певицы
Как очистить кишечник без клизм и таблеток: помогают 6 простых продуктов
Если чеснок стал вялым — не тяните: опрыскайте вечером и увидите результат утром
Шесть лет в небе без билета: как один человек обманул всю авиационную индустрию
Хлопок в гардеробе: маленький секрет большой свежести – вы будете удивлены
Секрет "лёгкого живота": эти продукты на завтрак вытесняют дорогие детоксы
Просыпайся с выразительным взглядом: наращивание, которое заменит подводку
Транш на горизонте: что стоит за решением МВФ по Украине
Актриса Сара Джессика Паркер объяснила, почему избегает селфи с фанатами

Мир наизнанку: как слава лишила Диму Билана личного счастья и доверия к людям

1:05
Шоу-бизнес

Несмотря на то что Дима Билан — один из самых популярных исполнителей в России, профессия артиста лишила его многого ценного в жизни.

Дима Билан
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дима Билан

Из-за того что Билан нередко сталкивался с кознями и интригами в шоу-бизнесе, он частично потерял доверие к окружающим. Кроме того, у него уже давно нет личной жизни, и это певец тоже связывает со своей популярностью, которая не столько помогает, сколько мешает ему.

Также у Димы случались пугающие и экстремальные ситуации на концертах. Однажды ему пришлось выступать в таком состоянии, при котором необходим отдых и покой.

"Сломанные ноги и выступления со сломанной ногой в трёх местах, например, чтобы концерт не сорвался — это легендарный поступок, насколько я понимаю ретроспективно. Это очень опасная история была для меня", — подчеркнул Билан в беседе с Telegram-каналом "Звездач".

Он добавил, что в последнее время стал регулярно ходить на сеансы тайского массажа: это помогает Диме почувствовать гармонию и расслабление.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018), народный артист Кабардино-Балкарской Республики (2008), заслуженный артист Чеченской Республики (2007), заслуженный артист Республики Ингушетия (2007).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Красота и стиль
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Шоу-бизнес
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя Аудио 
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки
Домашние животные
Самый грозный хищник океана не акула — его боятся даже косатки Аудио 
Популярное
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку

Семь марок, семь характеров — выбираем надёжный автомобиль, который не подведёт на трассе и не вымотает в сервисе. Есть и стиль, и смысл.

Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Коррозия больше не страшна: прорыв в технологии покрытий
Автокредиты перестали брать: названы причины, по котором люди отказываются от таких покупок
Автокредиты перестали брать: названы причины, по котором люди отказываются от таких покупок
Последние материалы
Шесть лет в небе без билета: как один человек обманул всю авиационную индустрию
Хлопок в гардеробе: маленький секрет большой свежести – вы будете удивлены
Транш на горизонте: что стоит за решением МВФ по Украине
Секрет "лёгкого живота": эти продукты на завтрак вытесняют дорогие детоксы
Актриса Сара Джессика Паркер объяснила, почему избегает селфи с фанатами
Просыпайся с выразительным взглядом: наращивание, которое заменит подводку
Они не кусаются просто так — иногда это крик о помощи
Незаметная деталь, которая решает всё: как лишний миллиметр приводит к ремонту вариатора
Никакой магии в баке: как вас заставляют переплачивать за октановое число
Хлеб в фарше — самая большая ошибка: три неожиданных ингредиента для сочных котлет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.