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Пугающее признание Славы: певица частично потеряла слух и приняла неожиданное решение

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Шоу-бизнес

Недавно поклонники певицы Славы узнали тревожную новость о том, что она частично потеряла слух. Звезда раскрыла в личном блоге подробности своего состояния.

Слава
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слава

Пока Слава слышит только одним ухом, однако у неё есть повод для радости: врач, к которому она недавно сходила, сказал ей, что операция не потребуется. Это было огромным облегчением для певицы, ведь больше всего она боялась именно операции. Также она сообщила, что по-прежнему слышит только одним ухом и такое состояние продлится у неё ещё три месяца.

"Не переживайте, главное, без операций… Петь мне это, конечно, жутко мешает, но на качество не влияет никак", — отметила Слава.

Также она обрадовала фанатов новостью о том, что все запланированные концерты состоятся.

"Поём и слышим одним ухом", — заявила артистка.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастаси́я Влади́мировна Слане́вская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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