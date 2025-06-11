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Блогер Илья Варламов* оказался за решёткой в Польше

0:57
Шоу-бизнес

Блогер Илья Варламов* рассказал, что едва не лишился свободы в Польше.

Блогер Илья Варламов
Фото: Инстаграм Илья Варламова by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Илья Варламов

Илья Варламов* опубликовал в социальных сетях фото, на котором он запечатлён в мрачном месте за ржавыми решётками. Журналист поведал о своём рискованном приключении.

"Друзья, сегодня оказался в камере следственного изолятора в единственном польском участке Тулава", — написал под снимком блогер.

Варламов признал, что оказался в неприятной истории, из которой ему удалось выпутаться.

"К счастью, всё обошлось! Свобода лучше, чем несвобода!" — выразил своё мнение Илья.

Он посоветовал подписчикам зимой носить шапки, а летом панамки.

Блогер попал в беду в городе Tylawa в Подкарпатском воеводстве Польши. За что именно его посадили за решётку, он не уточнил.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Илья́ Алекса́ндрович Варла́мов (род. 7 января 1984, Москва, РСФСР, СССР) — российский общественный деятель, журналист, предприниматель и видеоблогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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