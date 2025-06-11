Блогер Илья Варламов* рассказал, что едва не лишился свободы в Польше.
Илья Варламов* опубликовал в социальных сетях фото, на котором он запечатлён в мрачном месте за ржавыми решётками. Журналист поведал о своём рискованном приключении.
"Друзья, сегодня оказался в камере следственного изолятора в единственном польском участке Тулава", — написал под снимком блогер.
Варламов признал, что оказался в неприятной истории, из которой ему удалось выпутаться.
"К счастью, всё обошлось! Свобода лучше, чем несвобода!" — выразил своё мнение Илья.
Он посоветовал подписчикам зимой носить шапки, а летом панамки.
Блогер попал в беду в городе Tylawa в Подкарпатском воеводстве Польши. За что именно его посадили за решётку, он не уточнил.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Илья́ Алекса́ндрович Варла́мов (род. 7 января 1984, Москва, РСФСР, СССР) — российский общественный деятель, журналист, предприниматель и видеоблогер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Во время строительства обычной дороги в британской глубинке рабочие наткнулись на следы города, который давно исчез из человеческой памяти.