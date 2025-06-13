Бывший муж Бритни Спирс признался: жизнь со звездой обернулась тяжёлым испытанием — почему ему пришлось работать больше

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сэм Асгари, бывший муж Бритни Спирс, признался, что после женитьбы на певице, которая была и остаётся в разы популярнее его, он столкнулся с негативным отношением к себе.

Фото: flickr.com by rhysadams, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бритни Спирс

Как это часто бывает с партнёрами звёзд мировой величины, к Асгари стали относиться исключительно как к мужу Спирс и давали ему понять, что он без неё ничего из себя не представляет. Сэму было тяжело чувствовать такое отношение, и он начал больше работать, чтобы доказать людям, что и он сам по себе чего-то стоит.

"Кастинг-директора считали меня несерьёзным и постоянно напоминали, что я ассоциируюсь с поп-звездой. Или были фразы вроде "можем ли мы воспринимать его как настоящего персонажа?", — приводит слова актёра People.

Уточнения

Бри́тни Джин Спирс (англ. Britney Jean Spears; род. 2 декабря 1981 года, Мак-Ком, Миссисипи, США) — американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись».



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