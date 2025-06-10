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Бывшая солистка ВИА Гры высказалась о решении Меладзе закрыть группу

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Шоу-бизнес

Экс-участница группы "ВИА Гра" Меседа Багаудинова прокомментировала закрытие популярного проекта Константина Меладзе.

Певица Меседа Багаудинова
Фото: ВК-аккаунт Меседы Багаудиновой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Меседа Багаудинова

Певица Меседа Багаудинова, которая ранее являлась бывшей солисткой группы "ВИАгра", поделилась своими мнением по поводу завершения некогда супер известного музыкального проекта.

Звезда считает, что закрытие "ВИА Гры" стало большой потерей для отечественного шоу-бизнеса.

"Я думаю, это решение было принято Константином Меладзе не в одночасье, а зрело долгие годы", — цитирует слова Меседы "СтарХит".

Ранее журналистка Михаил Шахназаров заявил, что братья Меладзе хотели "опошлить" россиян группой "ВИА Гра".

Уточнения

Константи́н Шо́тович Мела́дзе (укр. Костянтин Шотович Меладзе; род. 11 мая 1963, Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — советский и украинский певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер и аранжировщик.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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