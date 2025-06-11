Домострой в комплектации: Собчак оценила стоимость наряда Виталия Гогунского

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Журналистка Ксения Собчак оценила, во что одевается сторонник "Домостроя" Виталий Гогунский.

Фото: ВК-аккаунт Виталия Гогунского by неизвестен is licensed under public doman Актёр Виталий Гогунский

Ксения Собчак по косточкам разобрала образ звезды сериала "Универ", в котором он беседовал с ней на интервью.

Выяснилось, что актёр одевается очень бюджетно. Его одежду можно найти на маркетплейсах. Стоимость худи артиста составляет всего 4334 рубля, а меховые тапочки как у Гогунского можно приобрести за 1342 рубля.

"Разобрали лук главного героя недели — Виталия Гогунского. В базовой комплектации актёра: благодарственные письма и Домострой", — написал под кадрами Ксения

Находясь в квартире актёра, Собчак обратила внимание на то, что Виталий питает страсть к картинам с обнажёнными женщинами и всевозможным наградам и дипломам.

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. Известен по роли Эдуарда Кузьмина (или просто Кузи) в телевизионных сериалах «Универ» (2008—2011) и «Универ. Новая общага» (2011—2013), а также их спин—оффах: «СашаТаня», «Универ. 13 лет спустя», «Универ. Молодые».



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