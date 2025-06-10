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Спасибо, что светлые глазки: Сарик Андреасян и Лиза Моряк показали лицо дочери

1:02
Шоу-бизнес

Режиссёр Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк не стали скрывать лицо маленькой дочери, которая появилась на свет в мае этого года.

Режиссёр Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк
Фото: Инстаграм Лизы Моряк by неизвестен is licensed under public doman
Режиссёр Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк

Сарик Андреасян и Лиза Моряк устроили семейную фотосессию, в которой поучаствовала крошечная дочка звёздной пары. Девочке дали красивое имя Шарлиз.

Счастливые родители отметили, что малышка ведёт себя спокойно и даёт им выспаться.

"Спасибо, что у тебя светлые глазки как просили твои мама и папа", — гласит подпись под снимками.

Девочку поблагодарили за то, что она не держит обиды на младшую сестру, которая очень ревниво относится к малышке и устраивает истерики, когда мама берёт на руки Шарлиз.

Андреасян и Моряк отметили, что им повезло иметь умную и мудрую наследницу.

"Мы тебя любим! Расти наш ангел!" — обратились к младенцу режиссёр и актриса.

Ранее Сарик Андреасян объяснил, почему снимает жену и братьев в своём кино.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н - актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Снял телесериал «Чикатило».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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