Спасибо, что светлые глазки: Сарик Андреасян и Лиза Моряк показали лицо дочери

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Режиссёр Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк не стали скрывать лицо маленькой дочери, которая появилась на свет в мае этого года.

Фото: Инстаграм Лизы Моряк by неизвестен is licensed under public doman Режиссёр Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк

Сарик Андреасян и Лиза Моряк устроили семейную фотосессию, в которой поучаствовала крошечная дочка звёздной пары. Девочке дали красивое имя Шарлиз.

Счастливые родители отметили, что малышка ведёт себя спокойно и даёт им выспаться.

"Спасибо, что у тебя светлые глазки как просили твои мама и папа", — гласит подпись под снимками.

Девочку поблагодарили за то, что она не держит обиды на младшую сестру, которая очень ревниво относится к малышке и устраивает истерики, когда мама берёт на руки Шарлиз.

Андреасян и Моряк отметили, что им повезло иметь умную и мудрую наследницу.

"Мы тебя любим! Расти наш ангел!" — обратились к младенцу режиссёр и актриса.

Ранее Сарик Андреасян объяснил, почему снимает жену и братьев в своём кино.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н - актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Снял телесериал «Чикатило».



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