Он ростом 190 см: Бритни Спирс показала редкие кадры с сыном

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Бритни Спирс разместила в соцсетях редкое видео с младшим сыном Джейденом от бывшего мужа Кевина Федерлайна.

Фото: Инстаграм Бритни Спирс by неизвестен is licensed under public doman Певица Бритни Спирс с сыном

На кадрах с 18-летним парнем показано, как он ведёт автомобиль-кабриолет, слушая композицию Lenni Kravitz "Fly Away", а рядом находится сама знаменитость, снимающая происходящее на камеру.

"Его рост 190 сантиметров, и у него такие большие руки сейчас! Как долго я буду в шоке? Это настолько невероятно, что даже несмешно! Я счастлива! Только, пожалуйста, будь осторожен с моим сердцем!" — написала под кадрами звезда.

Своей радостью звезда поделилась далеко не со всеми: некоторые подписчики обрушились с критическими замечаниями, утверждая, будто она отвлекает молодого водителя от дороги, создавая рискованные условия движения.

Кроме младшего сына у певицы имеется старший ребенок от предыдущего союза с Федерлайном — 19-летний Шон Престон. После расставания родителей дети проживали вместе с бывшим партнером, согласно судебному постановлению.

Шон и Джейден были вынуждены довольствоваться алиментами от матери, которые прекращались по достижении ими совершеннолетия. Распространялись предположения, что подростки игнорировали мать из-за частых публикаций интимных фотографий и видеоклипов с танцами в интернете.

Однако когда Джэйден достиг возраста восемнадцати лет и прекратилось перечисление алиментов, парень решил переехать к Бритни, вызвав искреннюю радость знаменитой мамы. Тем временем старшему сыну Шону пока не удается наладить отношения с известной родительницей.

Уточнения

Бри́тни Джин Спирс (англ. Britney Jean Spears; род. 2 декабря 1981 года, Мак-Ком, Миссисипи, США) — американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись».



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