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Волочкова рассказала о своих романах с турецкими мужчинами

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Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих впечатлениях от романтического общения с турецкими мужчинами.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: ВК-аккаунт Анастасии Волочковой by неизвестен is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова не скрывает свои романы с турками.

"У меня были очень красивые ухажёры. Я вообще люблю красивых мужчин", — сказала звезда балета.

Экс-прима Большого театра пояснила, что эти романы остались тайной для публики, так как её воздыхатели не кичились своим достатком.

Льстило балерине то, что турецкие мужчины делали красивые жесты, чтобы завоевать её внимание.

"Это могла быть машина полностью украшенная цветами или яхта, на которой эти цветы были повсеместно. Это были просто очень красивые поступки", — объяснила Анастасия.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что не собирается нянчиться с внуками.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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