Погребняк прокомментировала пикантные слухи о певце Шамане

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Блогер Мария Погребняк озвучила слухи по поводу романтичных планов певца Шамана.

Фото: Telegram / Екатерина Мизулина is licensed under Public domain SHAMAN и Мизулина

Мария Погребняк оценила фрагмент песни певца Шамана, с которой он представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение".

Композицию Ярославу Дронову (настоящее имя певца Шамана) помог написать Максим Фадеев.

"Сюрприз: трек о любви, а не о Родине!" — написала Мария в своём Telegram-канале.

Погребняк прокомментировала слухи о намерениях Дронова.

"Идут слухи, что на самом конкурсе он может сделать предложение Екатерине Мизулиной. Красиво, да?" — выразила своё мнение Мария.

Ране певец Шаман в юмористической форме объявил о планах жениться на главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).



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