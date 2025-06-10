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Кристину Орбакайте обвинили в неуплате налогов в России

1:37
Шоу-бизнес

У певицы Кристины Орбакайте нашли задолженность по налогам.

Певица Кристина Орбакайте
Фото: ВК-аккаунт Кристины Орбакайте by неизвестен is licensed under public doman
Певица Кристина Орбакайте

По информации Telegram-канала SHOT, дочка Аллы Пугачёвой задолжала ФНС 350 тысяч рублей.

В Российской Федерации у Кристины Орбакайте продолжает функционировать индивидуальное предпринимательство и сосредоточено значительное количество престижной недвижимости. Совокупная цена принадлежащих ей объектов, по данным SHOT, приближается практически к миллиарду рублей.

За Орбакайте числится "дом Пугачёвой" в поселке Бережки — трёхуровневый коттедж общей площадью 760 квадратных метров, включающий шесть спален, кинозал, турецкую баню и бассейн. Помимо этого, ей принадлежит пара квартир в респектабельном жилом комплексе "Четыре ветра", расположенном в центральной части столицы на улице Большая Грузинская.

Общая площадь обеих квартир составляет примерно полтысячи квадратных метров. Дополнительно были приобретены три машиноместа стоимостью приблизительно двадцать миллионов рублей.

Кроме вышеуказанного имущества, Орбакайте принадлежат два жилых помещения на одной площадке в столичном доме неподалёку от станции метрополитена "Белорусская", на Первой Тверской-Ямской улице. Суммарная площадь обоих помещений достигает порядка ста шестидесяти квадратных метров. Таким образом, суммарная оценка стоимости всей перечисленной роскоши приближается к отметке восемьсот семьдесят миллионов рублей.

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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