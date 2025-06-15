Джанабаева посоветовала сыну от Меладзе найти девушку помоложе

Певица Альбина Джанабаева дала наследнику ценный материнский совет.
Альбина Джанабаева опубликовала в социальных сетях видео с сыном Лукой. Мальчик окликнул проходящую мимо мать.
"Поужинаем?" — спросил ребёнок.
На это певица посоветовала наследнику выбрать себе девушку помоложе.
"Ну, мам, я есть хочу", — стал ныть Лука, поспешив за матерью.
У Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе трое детей — 21 летний Константин, 10-летний Лука и четырёхлетняя Агата.
Ранее Альбина Джанабаева попотчевала Меладзе необычным угощением собственного приготовления.
Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006).
Альбина Борисовна Джанаба́ева (род. 9 апреля 1979, Волгоград) — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка женской поп-группы «ВИА Гра» (2004—2013).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Старый дачный трюк, от которого огурцы растут как бешеные. Без химии, без затрат — только народные рецепты и проверенные временем настои.