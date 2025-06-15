Джанабаева посоветовала сыну от Меладзе найти девушку помоложе

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Альбина Джанабаева дала наследнику ценный материнский совет.

Фото: Инстаграм Альбины Джанабаевой by неизвестен is licensed under public doman Певица Альбина Джанабаева с сыном

Альбина Джанабаева опубликовала в социальных сетях видео с сыном Лукой. Мальчик окликнул проходящую мимо мать.

"Поужинаем?" — спросил ребёнок.

На это певица посоветовала наследнику выбрать себе девушку помоложе.

"Ну, мам, я есть хочу", — стал ныть Лука, поспешив за матерью.

У Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе трое детей — 21 летний Константин, 10-летний Лука и четырёхлетняя Агата.

Ранее Альбина Джанабаева попотчевала Меладзе необычным угощением собственного приготовления.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006).



Альбина Борисовна Джанаба́ева (род. 9 апреля 1979, Волгоград) — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка женской поп-группы «ВИА Гра» (2004—2013).



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