Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Он похож на грязный носок, воняет серой и прячется в горах: но почему учёные охотятся за ним с сардинами и камерами
Казахстанская спортсменка завоевала серебро на чемпионате мира по дзюдо
Память как у слона: ешьте это каждый день — и забудьте о забывчивости
10 секунд, которые спасают мотор: водители зря игнорируют этот простой приём
Цены на бензин взлетят уже на следующей неделе: Европа первой ощутит последствия
Эта смесь для маринада из пива и специй сделает свинину королевской: вы не сможете устоять
Недвижимость на Крите дорожает каждый месяц: где покупать, пока не стало слишком поздно
Почему вы всё ещё моете голову неправильно — главные ошибки и как их избежать
Почему самшит увядает после обрезки

Джанабаева посоветовала сыну от Меладзе найти девушку помоложе

0:42
Шоу-бизнес

Певица Альбина Джанабаева дала наследнику ценный материнский совет.

Певица Альбина Джанабаева с сыном
Фото: Инстаграм Альбины Джанабаевой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Альбина Джанабаева с сыном

Альбина Джанабаева опубликовала в социальных сетях видео с сыном Лукой. Мальчик окликнул проходящую мимо мать.

"Поужинаем?" — спросил ребёнок.

На это певица посоветовала наследнику выбрать себе девушку помоложе.

"Ну, мам, я есть хочу", — стал ныть Лука, поспешив за матерью.

У Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе трое детей — 21 летний Константин, 10-летний Лука и четырёхлетняя Агата.

Ранее Альбина Джанабаева попотчевала Меладзе необычным угощением собственного приготовления.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006).

Альбина Борисовна Джанаба́ева (род. 9 апреля 1979, Волгоград) — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка женской поп-группы «ВИА Гра» (2004—2013).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Еда и рецепты
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение Аудио 
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Еда и рецепты
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Авто
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории Аудио 
Популярное
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных

Старый дачный трюк, от которого огурцы растут как бешеные. Без химии, без затрат — только народные рецепты и проверенные временем настои.

Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Последние материалы
Невидимые потоки: Солнце — это не то, о чем мы думали
Джанабаева посоветовала сыну от Меладзе найти девушку помоложе
Кевин Де Брюйне: Моя приемная семья больше не хотела меня в 16 лет
Этот овощ заставляет орхидею проснуться: эликсир, который оживляет даже умирающие орхидеи
Золотой мяч: двое французов на пьедестале, об этом объявили на самом высоком уровне
Транскаспийский маршрут станет ближе: что сулит новая дорога Центр — Запад в Казахстане
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Что значит песня канарейки: четыре знаковых сигнала о её жизни
Почему нельзя включать кондиционер ниже 21 градуса: ответ профессионалов
Избавьтесь от лишнего жира навсегда: уникальное открытие, которое перевернёт подход к похудению
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.