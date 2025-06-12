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Гогунский заявил, что у женщины должна быть отдельная комната для месячных

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Шоу-бизнес

Актёр Виталий Гогунский считает, что женщина во время месячных должна быть изолирована от мужчины. 

Актёр Виталий Гогунский
Фото: ВК-аккаунт Виталия Гогунского by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Виталий Гогунский

Виталий Гогунский в беседе с Ксенией Собчак признал, что плохое настроение женщины может быть вызывано месячными. Он согласился с тем, что в этот период женщине простительно быть не в духе, однако он уверен, что рядом с мужчиной в этот момент представительница слабого пола находиться не должна. 

Звезда сериала "Универ" объяснил, что женщина должна удалиться в отдельную комнату, куда ей должны принести лекарство и всё необходимое для того, чтобы безболезненно пережить менструацию. 

Виталий Гогунский оказался в центре публичного скандала, объяснив, что отправит женщину "в сад", если он будет показывать ему своё недовольство. Он считает женские слёзы элементом манипуляции.

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. Известен по роли Эдуарда Кузьмина (или просто Кузи) в телевизионных сериалах «Универ».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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