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Ксения Собчак подобрала Виталию Гогогунскому идеальную пару

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак объяснила, кто может стать для Виталия Гогунского идеальным спутником жизни.

Актёр Виталий Гогунский
Фото: ВК-аккаунт Виталия Гогунского by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Виталий Гогунский

Ксения Собчак выслушала требования Виталия Гогунского к женщинам и пришла к неожиданному выводу.

Журналистка считает, что описываемая Гогунским личность существует. Она уверена, что под описание звезды сериала "Универ" идеально подходит блогер Николай Василенко, которого называют "ванильным рафом".

Именно у Василенко, по мнению журналистки, не бывает плохого настроения, он всегда улыбается и радуется солнцу.

Виталий Гогунский навлёк на себя гнев представительниц прекрасного пола заявлением о том, что не потерпит рядом с собой женщину, которая смеет показывать плохое настроение. Таких он, по словам актёра, сразу посылает "в сад".

Ранее бывшая жена Гогунского отреагировала на его слова о женщинах.

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. Известен по роли Эдуарда Кузьмина.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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