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Прошла все этапы со мной: Бородина поздравила старшую дочь с днём рождения

0:51
Шоу-бизнес

Празднующая медовый месяц с Николаем Сердюковым Ксения Бородина обратилась к старшей дочери Марусе.

Телеведущая Ксения Бородина
Фото: Инстаграм Ксении Бородиной by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущая Ксения Бородина

Ксения Бородина в день рождения старшей наследницы, которой исполнилось 16 лет, вспомнила о том периоде своей жизни, когда её материальное положение оставляло желать лучшего. Это время помнит также её дочь Маруся.

"Мы с тобой жили по-разному: ты прошла все этапы со мной — и когда у нас все было, и когда было настолько мало, что мне приходилось много работать и все выходные либо диджеить, либо вести корпоративы", — написала звезда "Дома-2" в социальных сетях.

Бородина отметила, что Маруся всегда ждала её из командировок, отказываясь засыпать, пока не обнимет маму. Телеведущая пообещала быть дочери всегда опорой.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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