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Старый вонючий режиссёр: Боня рассказала, как провалился её план покорить Голливуд

1:06
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня поведала, как её принципиальность помешала ей стать звездой Голливуда.

Модель Виктория Боня
Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони by неизвестен is licensed under public doman
Модель Виктория Боня

Виктория Боня вспомнила, как разрушились её мечты покорить Голливуд. Модель, которая часто сравнивает себя с Анджелиной Джоли, рассказала, что не стала сниматься в иностранном кино, так как не пошла на поводу у "старого, вонючего режиссёра".

"В 2001 году тешила надежды, что, может быть, у меня искрометный талант, и меня тоже куда-то возьмут", — поделилась своей историей Боня в шоу "Злые языки".

Звезда телестройки объяснила, что некий немолодой режиссёр недвусмысленно намекнул ей на роль в кино за интим. Это предложение глубоко возмутило Боню.

"Я гордая, красивая, сочная, молодая, русская сибирячка! Я его послала. Ну и он мне больше не звонил никогда, потому что не дала", — поведала Виктория об упущенных возможностях.

Ранее Виктория Боня рассказала, сколько она заплатила, чтобы взобраться на Эверест.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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